Об этом сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на источники в колонии.

По данным правозащитников, Константин Ширинг, которого ФСБ задержала 15 апреля 2020 года, нуждался в операции на сердце, обращался за медицинской помощью, однако операцию ему так и не провели. Во время этапирования в колонию строгого режима, которое длилось два месяца, у него отобрали все лекарства и тонометр.

Константин нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее. Неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах – не единичные случаи, а системная практика. Ответственность за его смерть лежит на администрации колонии. Именно поэтому нужно искать и задействовать все механизмы для освобождения украинских граждан, которых удерживает Россия, потому что условия в колониях РФ – это реальная угроза жизни", – подчеркнула глава КПГ Ольга Скрипник.

Официального подтверждения факта смерти Ширинга от ИК №5 пока нет.