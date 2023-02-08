В российской колонии умер осужденный за "шпионаж" в Крыму украинец, - правозащитники
61-летний украинец Константин Ширинг, отбывавший незаконное наказание в виде 12 лет за решеткой по обвинению в "шпионаже", скончался в колонии №5 города Новотроицк Оренбургской области РФ
Об этом сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на источники в колонии.
По данным правозащитников, Константин Ширинг, которого ФСБ задержала 15 апреля 2020 года, нуждался в операции на сердце, обращался за медицинской помощью, однако операцию ему так и не провели. Во время этапирования в колонию строгого режима, которое длилось два месяца, у него отобрали все лекарства и тонометр.
Константин нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее. Неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах – не единичные случаи, а системная практика. Ответственность за его смерть лежит на администрации колонии. Именно поэтому нужно искать и задействовать все механизмы для освобождения украинских граждан, которых удерживает Россия, потому что условия в колониях РФ – это реальная угроза жизни", – подчеркнула глава КПГ Ольга Скрипник.
Официального подтверждения факта смерти Ширинга от ИК №5 пока нет.
- В марте 2021 года в оккупированном Крыму пенсионерку осудили на 12 лет за "шпионаж в пользу Украины".
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