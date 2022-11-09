В российской Казани пожар. Загорелся ресторан площадью 1,2 тыс. кв. м
В среду, 9 ноября, в российской Казани произошел масштабный пожар
Об этом сообщают российские пропагандисты РИА-Новости.
Вечером, 9 ноября, в Казани загорелся ресторан "Михайловская усадьба". Пожар охватил площадь 1,2 тыс. кв. м. Информации о жертвах пока нет.
В российском МЧС уже отчитались, что ликвидировали пожар.
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