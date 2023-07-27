Об этом Маляр написала в Телеграмме.

"Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения. Есть подтвержденные факты увеличения дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от исполнения приказов и самоувечий во избежание командировки на территорию Украины", - говорится в заявлении.

Большинство военных армии РФ, проходивших подготовку в Беларуси и в начале июля, были передислоцированы на полигоны Нижегородской области, Краснодарского края для дальнейшего восстановления потерь на фронте, пытаются избежать командировки в районы ведения боевых действий в Украине.

Сообщается, что командование врага усиливает информационно разъяснительную работу среди российских оккупационных войск.

"Угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав оккупационных подразделений", - добавила Маляр.

Что известно о дезертирстве в армии РФ

26 февраля руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк заявила об увеличении количества российских дезертиров на левобережье Херсонщины: "Именно из-за этого у них существенно пошатнулось морально-психологическое состояние, есть очень много тех, кто убегает .Российские военные изыскивают дезертиров в гражданских жилых домах, в лесопосадках".

31 марта была также информация об усилении дезертирства в российской армии. В Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивали 50 военнослужащих.

9 июня Генштаб заявил , что в Араповке в Луганской области дезертировали около 90 российских военных.