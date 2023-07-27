В российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы, – военный эксперт Снегирев
Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что в российской армии происходит смена всего генералитета
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Мятеж Пригожина, который якобы произошел в России, был срежиссирован российскими спецслужбами, мятежа не было. Сам мятеж был использован российским диктатором для уничтожения реальной военной оппозиции в отношении российского диктатора. В настоящее время в российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы. практически всего российского генералитета", - подчеркнул Снегирев.
Военный эксперт также добавил, что появление Пригожина на форуме "Россия – Африка" не случайно.
"Это сигнал странам Африки, что РФ будет представлять свое присутствие используя ЧВК Вагнера и других ЧВК, которые на территории РФ юридически запрещены", - убежден Снегирев.
- Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия-Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ЧВК Вагнера после мятежа. На том же форуме присутствовал президент РФ Владимир Путин.
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