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Эксклюзив

В российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы, – военный эксперт Снегирев

27 июля, 2023 четверг
20:59
Война с Россией

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что в российской армии происходит смена всего генералитета

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Мятеж Пригожина, который якобы произошел в России, был срежиссирован российскими спецслужбами, мятежа не было. Сам мятеж был использован российским диктатором для уничтожения реальной военной оппозиции в отношении российского диктатора. В настоящее время в российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы. практически всего российского генералитета", - подчеркнул Снегирев.

Военный эксперт также добавил, что появление Пригожина на форуме "Россия – Африка" не случайно.

"Это сигнал странам Африки, что РФ будет представлять свое присутствие используя ЧВК Вагнера и других ЧВК, которые на территории РФ юридически запрещены", - убежден Снегирев.

  • Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия-Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ЧВК Вагнера после мятежа. На том же форуме присутствовал президент РФ Владимир Путин.

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Мятеж Вагнера
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2023, четверг
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