Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Мятеж Пригожина, который якобы произошел в России, был срежиссирован российскими спецслужбами, мятежа не было. Сам мятеж был использован российским диктатором для уничтожения реальной военной оппозиции в отношении российского диктатора. В настоящее время в российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы. практически всего российского генералитета", - подчеркнул Снегирев.

Военный эксперт также добавил, что появление Пригожина на форуме "Россия – Африка" не случайно.

"Это сигнал странам Африки, что РФ будет представлять свое присутствие используя ЧВК Вагнера и других ЧВК, которые на территории РФ юридически запрещены", - убежден Снегирев.