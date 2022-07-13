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Главная война с Россией В российской армии отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем, - Генштаб

В российской армии отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем, - Генштаб

13 июля, 2022 среда
08:21
война с Россией

Случаи употребления алкоголя и отказ от продолжения ведения боевых действий среди военнослужащих РФ учащаются

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

"Морально-психологическое состояние личного состава кафиров остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции.

  • По состоянию на утро 13 июля украинские военные отразили штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Однако возможны новые штурмовые действия противника, чтобы создать благоприятные условия для наступления в направлении Изюм – Славянск.

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Украина
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