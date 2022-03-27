Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального телемарафона, – информирует Еспресо.TV .

"Они выводят часть подразделений, и у них начались кадровые чистки. Они уволили командующего одной танковой армией, которая отвечала за взятие Харькова, и меняют командиров подразделений. Также они начинают выводить боевые части на ротацию. Нам не следует заниматься шапкозакидательством – к сожалению, у них еще есть человеческие ресурсы и достаточно большое количество техники", - сказал Денисенко.

Подтверждением этого мнения считает концентрацию живой силы врага на территории Беларуси в районе Гомеля, на границе с Харьковщиной и Херсонской областью и на территории Крыма.

"Мы должны готовиться, что будет еще одна попытка – конечно, уже не такая массированная и масштабная, как это было месяц назад, но завести сюда свежие силы, чтобы попробовать по всем направлениям – Донецкая, Луганская области, с севера – Харьковское направление, Изюм и, безусловно, это Киевщина и город Киев", - отметил Денисенко.



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