В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат
В российской республике Адыгея заявили о падении неизвестного летательного аппарата
Об этом сообщил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Падение неизвестного летательного аппарата зафиксировали в поселке Новое Гиагинского района Адыгеи. На месте падения работает следственно-оперативная группа.
Жертв и пострадавших в результате падения неизвестного летательного аппарата нет. Повреждены хозяйственные постройки на животноводческой ферме.
Республика Адыгея расположена у Краснодарского края, на юго-западе России.
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