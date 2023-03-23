В российском Ярославле горит моторный завод
В четверг, 23 марта, в России загорелся Ярославский моторный завод, произошло возгорание трансформаторной смазки на площади 30 м.кв
Об этом пишет МЧС области.
Сообщается, что пожар произошел в 13:30, трехэтажное помещение охвачено черным дымом.
Отмечается, что пожар локализован, из горящего здания пожарными были спасены 7 человек, еще 218 человек были эвакуированы администрацией объекта.
- 23 февраля в Красноярске произошел масштабный пожар на складе холодильников, площадь возгорания достигала 13,2 тыс. м².
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