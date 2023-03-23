Об этом пишет МЧС области.

Сообщается, что пожар произошел в 13:30, трехэтажное помещение охвачено черным дымом.

Отмечается, что пожар локализован, из горящего здания пожарными были спасены 7 человек, еще 218 человек были эвакуированы администрацией объекта.