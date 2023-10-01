В российском Владивостоке из-за санкций ЕС прекратили работать паркоматы
В российском Владивостоке из-за санкций Евросоюза с 1 октября выключили паркоматы, установленные в центре города
Об этом пишет российское издание "Медуза".
Оператор парковок во Владивостоке "Цифровое Приморье" заявил, что был вынужден отключить паркоматы после того, как компания Flowbird сообщила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов в России из-за санкций, наложенных ЕС.
Справка. Flowbird – это французская компания, специализирующаяся на системах оплаты и продажи билетов, в частности для автостоянок и систем общественного транспорта.
- Недавно стало известно, что у ведущих российских авиакомпаний, Аэрофлота и его "дочки" "Победы", сломалась система бронирования Leonardo, разработанная Ростехом после введения санкций против РФ.
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