В российском Владивостоке из-за санкций ЕС прекратили работать паркоматы

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Оператор парковок во Владивостоке "Цифровое Приморье" заявил, что был вынужден отключить паркоматы после того, как компания Flowbird сообщила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов в России из-за санкций, наложенных ЕС.

Справка. Flowbird – это французская компания, специализирующаяся на системах оплаты и продажи билетов, в частности для автостоянок и систем общественного транспорта.