В российском Татарстане разбился самолет, погибли 19 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что упал легкомоторный самолет L-410, принадлежавший аэроклубу.



На борту было 23 человека. По предварительным данным, погибли 19 человек. Еще три человека пострадали, их передали медикам.

Местное управление МЧС пока подтверждает только факт крушения самолета.

По данным МЧС, на борту находились парашютисты и два члена экипажа.

