В российском Следкоме придумали фейк о "летучих эскадронах смерти националистов" в Харькове

Об этом идет речь в Telegram-канале Следственного комитета России.



Оккупанты создали очередной фейк. На этот раз, по информации Следственного, представители "националистических батальонов Украины" якобы создали летучие эскадроны смерти в Харькове.



Российская пропаганда отмечает, что члены этих "эскадронов смерти" отбирают у мирных харьковчан джипы, ездят в них по улицам города и для устрашения жителей "ведут хаотическую стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам". Кроме того, оккупанты утверждают, что "националистические батальоны" имеют тяжелую военную технику, которую якобы размещают в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.



"А.И. Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры по установлению всех причастных к этому лиц с целью дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Оккупанты выложили фейковое видео с якобы убитой украинкой-снайпером Еленой Белозерской, но она опровергла информацию о своей гибели.

Также сообщалось, что российская пропаганда рассылает фейковую информацию о том, что якобы Укрпочта вошла в состав "Почты России".