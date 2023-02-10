В российском СИЗО скончался крымскотатарский политзаключенный Джемиль Гафаров
В российском следственном изоляторе города Новочеркасска скончался крымскотатарский пленник Кремля Джемиль Гафаров
Об этом проинформировал глава Меджлиса Рефат Чубаров.
"Только что поступило печальное известие - в СИЗО города Новочеркасск (Россия) умер 60-летний политзаключенный, пленник Кремля Джемиль Гафаров, ранее приговоренный российскими судами к 13 годам лишения свободы", - написал он. Также глава Меджлиса выразил соболезнования близким политзаключенным. .
- Напомним, в Крыму российские военные пришли с обысками и пытали активиста из Судака Дмитрия Демчука, занимавшегося освещением экологических проблем во временно оккупированном полуострове.
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