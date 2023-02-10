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В российском СИЗО скончался крымскотатарский политзаключенный Джемиль Гафаров

10 февраля, 2023 пятница
16:02
война с Россией

В российском следственном изоляторе города Новочеркасска скончался крымскотатарский пленник Кремля Джемиль Гафаров

Об этом проинформировал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Только что поступило печальное известие - в СИЗО города Новочеркасск (Россия) умер 60-летний политзаключенный, пленник Кремля Джемиль Гафаров, ранее приговоренный российскими судами к 13 годам лишения свободы", - написал он. Также глава Меджлиса выразил соболезнования близким политзаключенным. .

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Украина
Россия
Крым
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