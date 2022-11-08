В российском Санкт-Петербурге звучала сирена
Утром 8 ноября в Санкт-Петербурге включили сирену
Об этом сообщает российское издание "Медуза".
Сообщается, что сирена звучит в городе в связи с проверкой системы оповещения.
Между тем, в местных Telegram-каналах жители жалуются, что раньше во время тестирования сирена звучала гораздо тише.
- В Москве 20 июля прошла проверка системы оповещения населения и прозвучали сирены.
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