В российском Санкт-Петербурге звучала сирена

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Сообщается, что сирена звучит в городе в связи с проверкой системы оповещения.

Между тем, в местных Telegram-каналах жители жалуются, что раньше во время тестирования сирена звучала гораздо тише.

В Москве 20 июля прошла проверка системы оповещения населения и прозвучали сирены.

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