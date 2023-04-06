Об этом пишут российские СМИ.

Правоохранители сообщили, что упавший в Подольске дрон был самодельным и не имел в себе боеприпаса.

"При первичном осмотре сотрудниками полиции установлено, что это предмет кустарного производства с явными признаками многочисленного ремонта", - говорится в комментарии правоохранителей.

В то же время российская ПВО сбила беспилотник в Валуйском округе – об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле.