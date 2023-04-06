В российском Подольске упал дрон, еще один сбила ПВО в Белгородской области
В четверг, 6 апреля, в подмосковном Подольске упал неизвестный беспилотник, еще один российская ПВО сбила над Белгородской областью
Об этом пишут российские СМИ.
Правоохранители сообщили, что упавший в Подольске дрон был самодельным и не имел в себе боеприпаса.
"При первичном осмотре сотрудниками полиции установлено, что это предмет кустарного производства с явными признаками многочисленного ремонта", - говорится в комментарии правоохранителей.
В то же время российская ПВО сбила беспилотник в Валуйском округе – об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле.
- В Подмосковье на территории Машиностроительного конструкторского бюро "Факел" упал беспилотник с фото- и видеокамерой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное