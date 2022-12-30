В российском плену находятся 3,4 тыс. украинцев, еще 15 тыс. считаются пропавшими без вести
Около 3,4 тыс. украинских военнослужащих находятся в плену
Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности .
"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников", - отметила Вербицкая.
Она подчеркнула, что РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.
- В конце ноября МВД сообщало, что с начала полномасштабной войны с РФ Нацполиция нашла почти 30 тысяч человек , считавшихся пропавшими без вести.
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