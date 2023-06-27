В российском плену находятся 126 украинских женщин
К концу июня 2023 года в российском плену находится 126 женщин из Украины
Таковы данные Национального информационного бюро, передает Минреинтеграции.
Из 126 женщин 46 – военные, а 80 – гражданские.
У 23 женщин, находящихся в плену, есть дети. У 14 военных - 23 ребенка, а у 9 гражданских -15 детей.
- Первый полностью женский обмен пленными состоялся 17 октября 2022 года. В тот день из российского плена в Украину вернулись 108 женщин, из которых 12 – гражданские, остальные – представительницы Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел и Госспецтрансслужбы.
- Во время одного из последних обменов, состоявшегося 11 июня, Украина вернула домой из российского плена 95 защитников из Вооруженных Сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Среди них, в частности, были защитники Мариуполя с Азовстали.
- Как сообщил 12 июня этого года президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения России из плена вернули в общей сложности 2526 украинцев и украинок.
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