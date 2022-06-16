В российском оружии нашли "свежую" американскую электронику, - TWP
Американские чипы и компоненты были найдены в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях, некоторые из них изготовлены в 2020 году
Об этом сообщает The Washington Post.
"Наша цель - действительно попытаться отследить это вплоть до американского поставщика, чтобы определить, как он попал в эту систему вооружения. То, что чип компании найден в системе оружия, не означает, что мы начали расследование по этой компании. Мы начали расследование по этому поводу. , как чип этой компании попал в эту систему", – объяснил один из представителей Министерства торговли.
По данным журналистов, агенты Министерства торговли, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР. Они посещают компании, чтобы спросить о западных чипах и компонентах, найденных в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.
Следователи из разных стран обнаружили западную электронику в российском оружии, найденном в Украине. Многие из этих компонентов, похоже, были изготовлены много лет назад – до того, как США усилили экспортные ограничения. Однако, по данным исследовательской группы Conflict Armament Research, другие были изготовлены только в 2020 году уже после того, как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс.
- 28 апреля глава Государственного департамента Энтони Блинкен призвал союзников не покупать вооружение у РФ, чтобы не попасть под санкции США. "Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400", – сказал он.
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