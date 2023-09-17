В российском Орле сбитый беспилотник упал на нефтебазу: произошел пожар
В воскресенье, 17 сентября, в России заявили об атаке беспилотника на нефтебазу в Орловской области. Там якобы поврежден один из резервуаров, на месте падения начался пожар
Об этом сообщил губернатор области Андрей Кличков.
По его словам, примерно в 03:50 по московскому времени дрон упал "на нежилой объект в Железнодорожном районе". Губернатор добавил, что место падения оцепили. По предварительным данным, пострадавших нет.
Кличков добавил, что по состоянию на утро 17 сентября открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта города Орла полностью устранили.
- Кроме того, в ночь и утром воскресенья, 17 сентября, в России также заявили об атаке беспилотников - сразу восемь БПЛА вроде бы сбили силы ПВО в небе над Крымом и Московской областью РФ.
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