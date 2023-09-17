В российском Орле сбитый беспилотник упал на нефтебазу: произошел пожар

Об этом сообщил губернатор области Андрей Кличков.

По его словам, примерно в 03:50 по московскому времени дрон упал "на нежилой объект в Железнодорожном районе". Губернатор добавил, что место падения оцепили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кличков добавил, что по состоянию на утро 17 сентября открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта города Орла полностью устранили.