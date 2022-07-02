В российском Нововоронеже открыли новый памятник Аленушке. Старое чудовище продали на аукционе

Об этом сообщает Медуза.

Старый, вызвавший недовольство местных жителей и ставший мемом — хитом сети, продали с аукциона.

Бронзовую скульптуру открыли во время городского фольклорного праздника "Истоки". Финансовые расходы по установке нового памятника взяли на себя анонимные меценаты.

1 июля на сайте президента Украины появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

18 июня псевдоруководитель Херсонщины Владимир Сальдо обратился к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому с инициативой установить памятник Екатерине II в Херсоне.

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