Об этом сообщают российские СМИ.

По официальным данным, причиной обрушения двух этажей в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске стал взрыв газа. По словам мэра города Дмитрия Кощенко, дом не был газифицирован.

Позже в экстренных службах сообщили, что причиной взрыва стала неправильная установка газового баллона и нарушение правил его эксплуатации.

В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ официально подтвердили гибель четырех человек. Продолжается разбор завалов, под которыми могут оказаться пострадавшие.

Нижневартовск расположен в Ханты-Мансийском округе Тюменской области, где сосредоточены одни из крупнейших залежей нефти и газа e РФ.

5 ноября в российской Костроме в пожаре в кафе "Полигон" погибли 15 человек , причиной возгорания стал выстрел из ракетницы во время массовой драки, который произвел военный, участвовавший в вине против Украины.

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