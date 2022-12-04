В российском Нижневартовске из-за взрыва газового баллона обрушились два этажа пятиэтажки, есть погибшие
В российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека
Об этом сообщают российские СМИ.
По официальным данным, причиной обрушения двух этажей в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске стал взрыв газа. По словам мэра города Дмитрия Кощенко, дом не был газифицирован.
Позже в экстренных службах сообщили, что причиной взрыва стала неправильная установка газового баллона и нарушение правил его эксплуатации.
В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ официально подтвердили гибель четырех человек. Продолжается разбор завалов, под которыми могут оказаться пострадавшие.
Нижневартовск расположен в Ханты-Мансийском округе Тюменской области, где сосредоточены одни из крупнейших залежей нефти и газа e РФ.
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