В российском Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с пропагандистом-писателем Прилепиным. Ему оторвало ногу
В городе Нижний Новгород (РФ) взорвался Audi Q7 с пропагандистом, писателем, одним из идеологов вооруженного вторжения в Украину и участником боев с ВСУ Захаром Прилепиным
Эту информацию со ссылкой на экстренные службы подтверждает агентство ТАСС.
По предварительным данным от российских новостных ТГ-каналов, водитель пропагандиста погиб, а сам ранен. В тяжелом состоянии Прилепин доставлен в реанимацию.
Речь идет о необходимости "травматической ампутации".
Взрыв произошел в селе Пионерское вблизи Нижнего Новгорода.
В окрестных населенных пунктах выставлены блокпосты.
Отмечается, что в автомобиле также якобы находилась дочь Прилепина, однако она не повреждена.
- Напомним, 20 августа 2022 года, на окраине Москвы (РФ) взорвался и сгорел автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, дочь главы "Международного евразийского движения", ведущего идеолога рашизма Александра Дугина. Дарья Дугина тоже занималась военной пропагандой.
- 2 апреля 2023 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв на "творческом вечере" пропагандиста, бывшего жителя Макеевки и в прошлом гражданина Украины Владлена Татарского. Взрывчатка находилась в статуэтке, подаренной Татарскому посетительницей "творческого вечера".
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