В российском Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с пропагандистом-писателем Прилепиным. Ему оторвало ногу

Эту информацию со ссылкой на экстренные службы подтверждает агентство ТАСС.

По предварительным данным от российских новостных ТГ-каналов, водитель пропагандиста погиб, а сам ранен. В тяжелом состоянии Прилепин доставлен в реанимацию.

Речь идет о необходимости "травматической ампутации".

Взрыв произошел в селе Пионерское вблизи Нижнего Новгорода.

В окрестных населенных пунктах выставлены блокпосты.

Отмечается, что в автомобиле также якобы находилась дочь Прилепина, однако она не повреждена.