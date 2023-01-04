Об этом сообщило российское минобороны.

По версии российского министерства, артиллерия ВСУ 1 января в 00:01 (по московскому времени) нанесла удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Хаймарс" по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Два реактивных снаряда вроде бы перехватило российское ПВО, а остальные четыре "реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью" попали в здание, где были вражеские военные. От детонации боевых частей реактивных снарядов перекрытие здания обрушилось.

В ведомстве заявили, что разобрали завалы, и признали смерть 89 своих военных. В их числе был заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В РФ говорят, что обстоятельства событий в Макеевке "расследует специальная комиссия", а пострадавшим и семьям ликвидированных военных "оказывают всю необходимую помощь и поддержку". Основной причиной произошедшего называют "использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника". А должностных лиц, виновных в произошедшем, обещают привлечь к ответственности по итогам расследования.

О том, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме россиян во временно оккупированной Макеевке на месте ПТУ №19, сообщал журналист Денис Казанский. По информации из местных чатов, в результате удара были ликвидированы сотни российских военных.

2 января в минобороны России признали гибель 63 российских военных в Макеевке

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