В российском минобороны признали, что в Макеевке ликвидировано 89 военных, в том числе заместитель командира полка
Российская Федерация признала смерть 89 военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января
Об этом сообщило российское минобороны.
По версии российского министерства, артиллерия ВСУ 1 января в 00:01 (по московскому времени) нанесла удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Хаймарс" по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Два реактивных снаряда вроде бы перехватило российское ПВО, а остальные четыре "реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью" попали в здание, где были вражеские военные. От детонации боевых частей реактивных снарядов перекрытие здания обрушилось.
В ведомстве заявили, что разобрали завалы, и признали смерть 89 своих военных. В их числе был заместитель командира полка подполковник Бачурин.
В РФ говорят, что обстоятельства событий в Макеевке "расследует специальная комиссия", а пострадавшим и семьям ликвидированных военных "оказывают всю необходимую помощь и поддержку". Основной причиной произошедшего называют "использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника". А должностных лиц, виновных в произошедшем, обещают привлечь к ответственности по итогам расследования.
- О том, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме россиян во временно оккупированной Макеевке на месте ПТУ №19, сообщал журналист Денис Казанский. По информации из местных чатов, в результате удара были ликвидированы сотни российских военных.
- 2 января в минобороны России признали гибель 63 российских военных в Макеевке
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