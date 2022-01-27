В российском МИД назвали "неприемлемой мыслью" войну с Украиной

Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев.



"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не намерена. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами (России и Украины, - ред.)", - сказал он.



Зайцев добавил, что "мифическое вторжение придумал Запад". Однако Россия такие обвинения отвергает.

Напомним, Германия готова наложить санкции на "Северный поток - 2" в случае вторжения РФ в Украину, - МИД ФРГ.

Также США введут санкции против руководства РФ в случае нового нападения на Украину. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb