В российском МИД назвали "неприемлемой мыслью" войну с Украиной
В Российской Федерации заявили, что не собираются начинать войну с Украиной
Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев.
"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не намерена. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами (России и Украины, - ред.)", - сказал он.
Зайцев добавил, что "мифическое вторжение придумал Запад". Однако Россия такие обвинения отвергает.
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