В российском Магадане произошел пожар на складе с грузовой техникой

Об этом сообщил ТАСС и ГУ МЧС России в Магаданской области.

17 февраля РосСМИ и учреждения сообщили о пожаре на складе с грузовой техникой в Магадане: огонь охватил почти 600 кв. м.

По информации спасателей, огонь было сложно ликвидировать из-за большой площади пожара. Кроме того, мешало сильное задымление и угроза обрушения конструкций.

В местных СМИ сообщают, что на складе находились недавно отремонтированные грузовики общей стоимостью 15-20 млн рублей. Они должны были на следующий день ехать на Чукотку: почти все сгорело.

Как уточнили в управлении МЧС, на складе, кроме транспортной техники, хранились горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и автомобильная резина.

По состоянию на 4 утра 17 февраля пожар был потушен.