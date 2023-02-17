В российском Магадане произошел пожар на складе с грузовой техникой
В Магадане в РФ произошло возгорание на складе с отремонтированными грузовыми машинами: площадь пожара достигала 600 кв.м, в помещениях находилась техника на 15-20 млн рублей
Об этом сообщил ТАСС и ГУ МЧС России в Магаданской области.
17 февраля РосСМИ и учреждения сообщили о пожаре на складе с грузовой техникой в Магадане: огонь охватил почти 600 кв. м.
По информации спасателей, огонь было сложно ликвидировать из-за большой площади пожара. Кроме того, мешало сильное задымление и угроза обрушения конструкций.
В местных СМИ сообщают, что на складе находились недавно отремонтированные грузовики общей стоимостью 15-20 млн рублей. Они должны были на следующий день ехать на Чукотку: почти все сгорело.
Как уточнили в управлении МЧС, на складе, кроме транспортной техники, хранились горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и автомобильная резина.
По состоянию на 4 утра 17 февраля пожар был потушен.
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