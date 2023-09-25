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Обновлено

Россияне заявили о сбитии 8 дронов над Крымом и территорией РФ: в Курске вроде бы есть разрушение

25 сентября, 2023 понедельник
08:17
Война с Россией

Утром понедельника, 25 сентября, в российском Курске раздавались взрывы. Власти заявили о работе ПВО и попадания дронов в частные дома и административное здание. Также дроны вроде бы сбили над территорией Брянской области РФ и Крымом.

Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Так, ночью 25 сентября дежурными средствами ПВО вроде бы были сбиты четыре БПЛА над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией временно оккупированного Крыма.

Кроме того, сегодня утром российская ПВО якобы сбила еще два украинских дрона над территорией Курской области и два - над Брянской областью.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атака беспилотников пришлась преимущественно по центральному округу Курска. В результате повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания. Кроме того, выбиты стекла в многоквартирном доме.

Как сообщил губернатор, в городе сработало ПВО. По его словам, пострадавших нет.

Впоследствии еще один беспилотник вроде бы упал в Курском районе - в частном доме выбило стекла. Старовойт отметил, что поможет жильцам в восстановлении жилищного имущества.

Попадания украинского дрона в здание ФСБ и НПЗ в Курске днем ранее

Утром воскресенья, 24 сентября, в России заявили о попадании украинского БПЛА в административное здание города Курск.

Как заявил губернатор региона, в результате атаки "незначительно" пострадала крыша. В то же время в украинском Генеральном управлении разведки подтвердили поражение здания Федеральной службы безопасности РФ в Курске,

Позже в Курске снова раздались взрывы. Местные сообщили о еще одном прилете беспилотника и подъеме дыма.

Источник "Украинской правды" в Управлении разведки сообщил о попадании по нефтеперерабатывающему заводу у курского аэродрома.

Следует отметить, что 24 сентября в Курске отмечали день города. По словам городского головы, несмотря на утренние взрывы, все мероприятия в честь праздника в городе состоятся.

Украина
Россия
безпілотник
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