В российском Курске собирают собачью шерсть на носки для военных
В Курске местные жители собирают собачью шерсть для изготовления носков, поясов и ниток для российских военных.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Волонтеры собирают шерсть для изготовления носков, поясов и ниток для российских военных. В сообщении отмечается, что необходима именно вычесанная, а не стриженая шерсть собак.
- В Генштабе заявили , что в России и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведения с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.
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