Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ, пишет Интерфакс.

"Количество людей погибших в результате пожара увеличилось до 13. Работы на месте продолжаются", - сказали в пресс-службе.

К ликвидации происшествия привлечены более 80 человек и 28 единиц техники.

В экстренных службах сообщили Интерфаксу, что причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.

"Рассматривается версия неисправного электрообогревателя или проводки, она могла не выдержать напряжения от такого рода обогревателей", – сказал собеседник агентства.

Впоследствии источники Интерфакса в экстренных службах региона сообщили, что здание было оборудовано котлом, который вызвал пожар.

"Предварительная причина пожара – неисправность котла", – сказал собеседник агентства.

По его данным, дом престарелых нелегально использовался для круглосуточного проживания.

"Никаких систем пожаротушения там предусмотрено не было", - добавил собеседник агентства.

Житель нелегального Дома милосердия рассказывает о случившемся:

"Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда костер вспышки пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Другие люди задохнулись и сгорели.

По его словам, в доме находились 27 человек. Спастись удалось только шестерым.

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