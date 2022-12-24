В российском Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых: погибли 13 человек
Число погибших в нелегальном доме престарелых в Кемерове составляет 13 человек, хотя по свидетельству его жителей там проживало 27 человек, а спастись удалось лишь шестерым
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ, пишет Интерфакс.
"Количество людей погибших в результате пожара увеличилось до 13. Работы на месте продолжаются", - сказали в пресс-службе.
К ликвидации происшествия привлечены более 80 человек и 28 единиц техники.
В экстренных службах сообщили Интерфаксу, что причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.
"Рассматривается версия неисправного электрообогревателя или проводки, она могла не выдержать напряжения от такого рода обогревателей", – сказал собеседник агентства.
Впоследствии источники Интерфакса в экстренных службах региона сообщили, что здание было оборудовано котлом, который вызвал пожар.
"Предварительная причина пожара – неисправность котла", – сказал собеседник агентства.
По его данным, дом престарелых нелегально использовался для круглосуточного проживания.
"Никаких систем пожаротушения там предусмотрено не было", - добавил собеседник агентства.
Житель нелегального Дома милосердия рассказывает о случившемся:
"Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда костер вспышки пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Другие люди задохнулись и сгорели.
По его словам, в доме находились 27 человек. Спастись удалось только шестерым.
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