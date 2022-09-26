Об этом сообщает глава Удмуртской Республики Александр Бренчалов, а также российские СМИ и телеграмм-каналы.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что сейчас известно о семи погибших детях, нескольких охранниках и учителях. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Бренчалов заявляет, что сам нападающий застрелился

Следственный комитет установил личность стрелка – им оказался 34-летний Артем Казанцев, бывший выпускник этой же школы. Комитет выдвигает предположение, что Казанцев имел неофашистские взгляды и следовал неонацистской идеологии, на его одежде был найден символ свастики.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщает, что стрелок был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Министерство здравоохранения РФ выслало в Ижевскую группу специалистов для оказания помощи. Mash пишет, что у раненых детей в основном травмы от огнестрельного оружия или переломы от прыжков с верхних этажей.

Расследование уголовного дела о стрельбе в школе передано в центральный аппарат Следственного комитета.

В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе, он продлится до 29 сентября.

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