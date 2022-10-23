В российском Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Об этом сообщают российские СМИ.

МЧС РФ заявляет, что самолет потерпел крушение во время испытательного полета. Летательный аппарат упал в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, на месте падения пожар площадью более 200 квадратных метров. Из-за падения самолета без света осталось 150 домов, сообщают власти Иркутска.

По предварительным данным, оба пилота, управлявших самолетом, погибли. Среди гражданских пострадавших нет.

Следственный комитет РФ заявил, что самолет принадлежал авиапредприятию и проходил испытания без боекомплекта. Открыто дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

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