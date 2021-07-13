В российском Геленджике произошел взрыв в отеле: один человек погиб, четверо ранены
Спасатели заявляют, что причиной взрыва стал газ на кухне
Об этом пишет российский ТАСС.
Спасатели извлекли из-под завалов отеля в Геленджике женщину, она передана медикам, заявили в российском МЧС.
"Пострадали пять человек, один погиб. Как сообщили медики, в тяжелом состоянии после взрыва в отеле госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.
В администрации Геленджика отметили, что вокруг отеля окружены несколько кварталов.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что, по предварительным данным, под завалами больше никого нет.
"Внутри [отеля] работают спасатели, ищут пострадавших, обследуют здание", - добавили в экстренных службах, уточнив, что поврежденные перекрытия между этажами. "Перекрытие пострадали в гостинице между первым и вторым этажами", - отметил собеседник агентства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное