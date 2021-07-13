В российском Геленджике произошел взрыв в отеле: один человек погиб, четверо ранены

Об этом пишет российский ТАСС.



Спасатели извлекли из-под завалов отеля в Геленджике женщину, она передана медикам, заявили в российском МЧС.



"Пострадали пять человек, один погиб. Как сообщили медики, в тяжелом состоянии после взрыва в отеле госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.



В администрации Геленджика отметили, что вокруг отеля окружены несколько кварталов.



Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что, по предварительным данным, под завалами больше никого нет.



"Внутри [отеля] работают спасатели, ищут пострадавших, обследуют здание", - добавили в экстренных службах, уточнив, что поврежденные перекрытия между этажами. "Перекрытие пострадали в гостинице между первым и вторым этажами", - отметил собеседник агентства.