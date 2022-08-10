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В российском Ейске произошел масштабный пожар, советник мэра Мариуполя заявил о горении нефтебазы

10 августа, 2022 среда
11:23
Мир

В Ейске в РФ произошел сильный пожар. В мэрии Мариуполя пишут о возгорании нефтебазы, а росСМИ – о горении склада с бытовой техникой

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме .

"В российском Ейске, что почти напротив Мариуполя через Азов в 30 км - вдруг тоже "бавовна" утром. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок.
Напомню, что Ейск - тот самый город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт", - подчеркнул он.

Также он намекнул, что поскольку в Ейске есть не только порт, но и грузовой авиатерминал, "внезапный пожар вполне может быть не внезапным".

Российское медиа "Кубань 24" пишет, что в 07:45 на место возгорания выехали пожарные и выяснили, что горит склад магазина бытовой электроники. В 08:32 огонь локализовали на площади 550 квадратных метров.

К тушению огня привлекли 17 спасателей и 5 единиц техники. Были поданы 6 пожарных столбов, также работали два звена газодымозащитной службы.

  • 9 августа во временно оккупированном Россией Крыме прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.
  • Министерство обороны Украины прокомментировало заявление России о том, что взрыв на аэродроме произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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Петр Андрющенко
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