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В российском Ейске на многоэтажку упал военный самолет

17 октября, 2022 понедельник
19:05
Мир

Вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края в России на жилой дом упал военный самолет

Об этом пишут росСМИ и телеграмм-каналы.

В российском Ейске военный самолет упал на девятиэтажное здание. В результате произошел взрыв, огонь охватил дом, а на месте возгорания были слышны взрывы.

Сообщается, что, вероятно, это был Су-34.

Также на фото видно, как пилот катапультировался с самолета.

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Россия
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