В российском Ейске на многоэтажку упал военный самолет

Об этом пишут росСМИ и телеграмм-каналы.

В российском Ейске военный самолет упал на девятиэтажное здание. В результате произошел взрыв, огонь охватил дом, а на месте возгорания были слышны взрывы.

Сообщается, что, вероятно, это был Су-34.

Также на фото видно, как пилот катапультировался с самолета.