В российском Ейске на многоэтажку упал военный самолет
Вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края в России на жилой дом упал военный самолет
Об этом пишут росСМИ и телеграмм-каналы.
В российском Ейске военный самолет упал на девятиэтажное здание. В результате произошел взрыв, огонь охватил дом, а на месте возгорания были слышны взрывы.
Сообщается, что, вероятно, это был Су-34.
Также на фото видно, как пилот катапультировался с самолета.
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