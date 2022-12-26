В российском Энгельсе сообщили о взрывах, звучала воздушная тревога
В районе аэродрома русского города Энгельс Саратовской области была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Местные жители сообщают, что были слышны взрывы.
- 5 декабря ударили по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области.
- Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения.
- По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим.
- Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.
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