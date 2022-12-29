Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, раздались взрывы. Предварительно сработало ПВО. Очевидцы передают, что перед взрывами была слышна воздушная тревога.

Ранее взрывы на аэродроме российского города Энгельс Саратовской области прогремели в ночь на 26 декабря. Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих. Россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.

29 декабря британская разведка объяснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе. Оккупанты перебросили системы ПВО средней дальности, такие как "Панцирь" к линии фронта, поэтому аэродромы в глубоком тылу остались без защиты.

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