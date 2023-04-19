В российском Дзержинске горит 4500 кв. м пластмассового завода

Об этом пишут российские СМИ.

Пожар вызвал вспышку на складе кирпича. Отмечается, что внутри здания горючие материалы, сложно поддающиеся тушению, а при горении выделяют ядовитые вещества. Кроме того, есть угроза взрыва, а также перебрасывания огня на соседние здания.

Погибших и пострадавших пока нет.