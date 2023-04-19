В российском Дзержинске горит 4500 кв. м пластмассового завода
В среду, 19 апреля, в Дзержинске, что в Новгородской области РФ, вспыхнул пожар на пластмассовом заводе, площадь возгорания – 4500 кв. м
Об этом пишут российские СМИ.
Пожар вызвал вспышку на складе кирпича. Отмечается, что внутри здания горючие материалы, сложно поддающиеся тушению, а при горении выделяют ядовитые вещества. Кроме того, есть угроза взрыва, а также перебрасывания огня на соседние здания.
Погибших и пострадавших пока нет.
- Во временно оккупированном Крыму, в Керчи, 15 марта сообщали о пожаре на территории бывшего железорудного комбината.
- 24 марта горел научно-производственный комплекс завода в городе Арамиль Свердловской области
- Вечером 5 апреля в столице России в Москве произошел пожар на третьем этаже в одном из зданий министерства обороны на улице Знаменка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.25
-
EUR
Покупка 40.67Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное