В российском Белгороде снова сообщают о звуках взрывов

Об этом сообщает РИА Новости в телеграмме.

"Громкий "хлопок", похожий на звук взрыва средней силы, был слышен в центре Белгорода", - говорится в сообщении.



Сообщение появилось около полуночи.

Местные Telegram-каналы сообщают о серии взрывов.

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