В российском Белгороде снова сообщают о звуках взрывов
В Белгороде снова информируют о громком "хлопке"
Об этом сообщает РИА Новости в телеграмме.
"Громкий "хлопок", похожий на звук взрыва средней силы, был слышен в центре Белгорода", - говорится в сообщении.
Сообщение появилось около полуночи.
Местные Telegram-каналы сообщают о серии взрывов.
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