Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ЧП в Белгороде. Раздался взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. В соседнем жилом доме повреждены стекла, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и свалилась опоры ЛЭП", - сообщения.

Как сообщает издание Атео, предварительная версия взрыва – КАБ (управляемая авиационная бомба), которую россияне запустили по Харькову, но до Украины она не долетела.

Минобороны РФ сообщило, что причиной инцидента стало нештатное падение боеприпаса с самолета российских ВВС:

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВВС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса. В результате этого повреждения жилых зданий, жертв нет. Проводится расследование", – говорится в заявлении.