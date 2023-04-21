На Белгород упал и взорвался боеприпас из российского бомбардировщика, в Шойге заявили о "нештатном выходе"
В российском городе Белгород упал и взорвался боеприпас с российского бомбардировщика, на одной из улиц города образовалась большая воронка, поврежден дом и линии электропередачи
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ЧП в Белгороде. Раздался взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. В соседнем жилом доме повреждены стекла, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и свалилась опоры ЛЭП", - сообщения.
Как сообщает издание Атео, предварительная версия взрыва – КАБ (управляемая авиационная бомба), которую россияне запустили по Харькову, но до Украины она не долетела.
Минобороны РФ сообщило, что причиной инцидента стало нештатное падение боеприпаса с самолета российских ВВС:
"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВВС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса. В результате этого повреждения жилых зданий, жертв нет. Проводится расследование", – говорится в заявлении.
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