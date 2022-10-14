В российском Белгороде после прилета загорелась ТЭЦ
В российском Белгороде вспыхнул пожар после прилета на местной подстанции, часть города осталась без света, огонь уже потушили
Об этом сообщает губернатор города Гладков.
Видео прилета по ТЭЦ в Белгороде уже появилось в сети. По предварительным данным, горит местная подстанция. Известно, что в результате взрыва часть российского города осталась без света.
Позже пожар прокомментировал губернатор города Вячеслав Гладков.
"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. Здесь также находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы", – написал он.
По словам Гладкова, пожар уже потушен и начали восстановление станции.
- 13 октября вблизи русского Белгорода сдетонировал вражеский склад с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграмме подтвердил подрыв боеприпасов.
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