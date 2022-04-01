В российском Белгороде горит нефтебаза
В ночь с 31 марта на 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе
Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.
"Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже", - прокомментировал инцидент Гладков.
- 29 марта в российском Белгороде уже раздавались взрывы.
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