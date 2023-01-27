В российском аэропорту Внуково упал вертолет Ми-8

Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.

Отмечают, что при падении вертолет задел лопастями землю и повредил винт. Также сообщают, что он принадлежит специальному лётному отряду "Россия", который подчиняется Управлению делами президента РФ.

По предварительной информации, пострадавших в результате падения вертолета нет.

24 октября 2022 года российский самолет упал на двухэтажку в Иркутске из-за низкого качества проведенных ремонтных работ.

8 октября в Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс.