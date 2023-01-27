В российском аэропорту Внуково упал вертолет Ми-8
В аэропорту Внуково, что в России, упал и повредил винт вертолет Ми-8
Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.
Отмечают, что при падении вертолет задел лопастями землю и повредил винт. Также сообщают, что он принадлежит специальному лётному отряду "Россия", который подчиняется Управлению делами президента РФ.
По предварительной информации, пострадавших в результате падения вертолета нет.
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