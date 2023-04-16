В российский аналог ВНО включат вопрос о нападении на Украину

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Чиновники отметили, что вопросы о так называемой специальной военной операции, как ее называют в РФ, появятся в экзамене сразу после того, как новые учебники передадут в российские школы.

Ранее министр образования РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник с разделом о войне будет доступен с 1 сентября для 10-11-х классов.