В российский аналог ВНО включат вопрос о нападении на Украину
В российский ЕГЭ, аналог украинского ВНО, планируют включить вопросы, связанные с войной России против Украины
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Чиновники отметили, что вопросы о так называемой специальной военной операции, как ее называют в РФ, появятся в экзамене сразу после того, как новые учебники передадут в российские школы.
Ранее министр образования РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник с разделом о войне будет доступен с 1 сентября для 10-11-х классов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное