В российских военных госпиталях не хватает места для раненых, РФ мобилизует медиков для работы в Украине, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МО.

Российские военные госпитали не могут справиться с наплывом раненых российских оккупантов. Ведь не рассчитаны на столь мощный поток пациентов. Поэтому падает уровень медицинской помощи.

Итак, как сообщает разведка, руководство страны-оккупанта приняло решение провести мобилизацию (в Москве также) специалистов почти всех медицинских специальностей для работы на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Мариуполе, Луганске, Донецке. В первую очередь будут мобилизовать хирургов. А тех, кто имеет иную специализацию, просто будут "оптимизировать". Скажем, терапевты будут работать в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и т.д. Однако указанные мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины также сообщило о встречных "шагах" на местах. Так, скажем, коллаборант и предатель Николай Мирошниченко, являющийся сегодня так называемым начальником отдела здравоохранения Бердянска, "проинспектировал" служебные квартиры медицинских работников предприятия "Бердянское территориальное медицинское объединение" и дал распоряжение брошенные квартиры медиков перераспределить среди медицинского персонала, согласившегося на сотрудничество с оккупантами.

Также в отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, где обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники". Анонсируется, что задачей таких автобусов является принимать больных среди местных жителей. Однако, при осмотре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии ДНР и воюющих в Украине российских военнослужащих".

Украинская разведка перехватила разговор, где оккупант рассказывает жене об угрозах отправлять в концлагерь в террористические "Л/ДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в "спецоперации"

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