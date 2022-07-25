English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В российских военных госпиталях не хватает места для раненых, РФ мобилизует медиков для работы в Украине, - разведка

В российских военных госпиталях не хватает места для раненых, РФ мобилизует медиков для работы в Украине, - разведка

25 июля, 2022 понедельник
14:08
война с Россией

Без широкой огласки Россия мобилизует своих медиков (в том числе и в Москве) для работы на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки МО.

Российские военные госпитали не могут справиться с наплывом раненых российских оккупантов. Ведь не рассчитаны на столь мощный поток пациентов. Поэтому падает уровень медицинской помощи.

Итак, как сообщает разведка, руководство страны-оккупанта приняло решение провести мобилизацию (в Москве также) специалистов почти всех медицинских специальностей для работы на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Мариуполе, Луганске, Донецке. В первую очередь будут мобилизовать хирургов. А тех, кто имеет иную специализацию, просто будут "оптимизировать". Скажем, терапевты будут работать в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и т.д. Однако указанные мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины также сообщило о встречных "шагах" на местах. Так, скажем, коллаборант и предатель Николай Мирошниченко, являющийся сегодня так называемым начальником отдела здравоохранения Бердянска, "проинспектировал" служебные квартиры медицинских работников предприятия "Бердянское территориальное медицинское объединение" и дал распоряжение брошенные квартиры медиков перераспределить среди медицинского персонала, согласившегося на сотрудничество с оккупантами.

Также в отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, где обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники". Анонсируется, что задачей таких автобусов является принимать больных среди местных жителей. Однако, при осмотре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии ДНР и воюющих в Украине российских военнослужащих".

  • Украинская разведка перехватила разговор, где оккупант рассказывает жене об угрозах отправлять в концлагерь в террористические "Л/ДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в "спецоперации"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Медицина
Военные новости
Читайте также:
долар
25 июля, 2022 понедельник
Курс валют: сколько стоят доллар и евро в обменниках 25 июля
путін
Автор Антин Борковский
24 июля, 2022 воскресенье
Путин уже распрощался с мыслью о "Великом Петре", теперь он борется только за сохранение своей жизни
Сергій Лавров
24 июля, 2022 воскресенье
Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.93
    Покупка 37.93
    Продажа 39.04
  • EUR
    Покупка 38.22
    Продажа 39.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
25 июля
14:28
В Киеве мужчина передавал информацию о наших военных корреспондентке одного из российских СМИ
14:19
Благодаря HIMARS на Изюмском направлении стало в десять раз меньше обстрелов со стороны россиян, - комбат 93-й ОМБР
14:13
HIMARS
ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 50 складов РФ с боеприпасами, - Резников
13:50
В Мелитополе россияне пытаются восстановить аэродром с помощью местного завода по производству бетона, - разведка
13:50
Эксклюзив
На отдельных участках мы можем перейти на европути, – экс-министр инфраструктуры Омелян
13:45
"ЕС" требует вернуть социальные гарантии бойцам на фронте, - Нина Южанина
13:43
Эксклюзив
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак устанавливает полный контроль над Генпрокуратурой, - нардеп Арьев
13:36
Эксклюзив
Отставки правительств в Европе не связаны с войной в Украине, - эксперт-международник Яковлев
13:08
Россияне стреляли по Днепропетровщине из спальных районов Энергодара, применив РСЗО, - мэр
12:55
Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста к Херсону, - ISW
12:51
Грозев прокомментировал обвинения ФСБ в участии в операции по угону российских самолетов
12:45
Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО
12:41
Эксклюзив
Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Власти не вели никаких консультаций с оппозицией по кадровым ротациям в СБУ и Генпрокуратуре, - нардеп Осадчук
12:37
Украинские военные поразили из Bayraktar российский катер, - спикер Одесской ОВА Братчук
12:37
Верховная Рада
В Раде предлагают вернуть мобилизованным сохранение зарплаты по месту работы
12:32
СБУ установила всех коллаборантов и предателей из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области
12:28
Совет польского языка рекомендует полякам использовать фразу "в Украине", а не "на Украине"
12:01
Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен предупредила ЕС об угрозе полной остановки поставок российского газа
11:48
В Украину прибыли переданные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней
11:30
Илон Маск
Илон Маск отреагировал на публикацию WSJ о романе с супругой соучредителя Google
11:27
Эксклюзив
Вывоз украинского зерна дает перспективу укрепления гривни, - экономист Боярчук
11:22
Обстрел Чугуева: россияне уничтожили дом культуры, где укрывались гражданские, спасатели ищут людей под завалами
11:09
"Уничтожение" Украиной 7 тыс. гражданских объектов на Востоке, "крах" ВСУ на Юге: в СНБО разоблачили новые фейки оккупантов
10:58
Российские войска в очередной раз обстреляли пограничную территорию Черниговщины
10:50
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину возвращается жара
10:48
Следком РФ предлагает создать "трибунал" над Украиной с участием Сирии, Ирана и участников СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС
10:40
Ночные взрывы в Николаеве, вражеские обстрелы области и раненый ребенок: Ким о ситуации в Николаевской области
10:35
ФСБ утверждает, что сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов РФ, в которой принимал участие расследователь Bellingcat Грозев
10:27
китай
Китай перестал вкладывать деньги в Россию по проекту "Один пояс, один путь"
10:08
Инфографика
Около 40 тыс. армейцев: Генштаб ВСУ опубликовал обновленные потери России в войне
10:01
Эксклюзив
Кофеманам здесь не место: как мэрия добивает бизнес во Львове
09:55
Дюплантис снова побил мировой рекорд, который 26 лет удерживал Бубка
09:48
Захватчики в очередной раз попытались выйти на границу Луганской области, - Гайдай
09:47
Эксклюзив
Нас ждет период нестабильных событий в Черном море, – политолог Басараб
09:29
Число раненых детей в результате вооруженной агрессии России в Украине возросло до более 686
09:29
Эксклюзив
Из-за уничтоженных мостов россияне вынуждены будут оставить Херсонскую область, - Згурец
09:17
Инфографика
Курс валют: сколько стоят доллар и евро в обменниках 25 июля
09:16
Киссинджер объяснил, почему ситуация в мире сейчас опаснее, чем во время холодной войны
09:04
Николай Княжицкий
Bayraktar для украинцев объединил польское общество
08:49
Население Китая начнет сокращаться к 2025 году: названы причины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV