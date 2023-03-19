В российских школах начнут учить африканские языки
Директор Института стран Азии и Африки Московского госуниверситета Алексей Маслов заявил, что дети в российских школах будут изучать африканские языки – суахили и амхарский
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
"У нас готовится новое поколение людей, способных понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка – это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями", - сказал Маслов.
Заместитель минобразования РФ заявил, что министерство работает над подготовкой межправительственных соглашений о взаимном признании образования с Угандой, Египтом и Марокко.
В целом, по его словам, соглашения о сотрудничестве подписываются еще с восемью странами - Маврикием, Алжиром, Камеруном, Конго, Мали, Ганой, Гвинеей и Экваториальной Гвинеей.
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