Об этом пишут пропагандистские СМИ.

"У нас готовится новое поколение людей, способных понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка – это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями", - сказал Маслов.

Заместитель минобразования РФ заявил, что министерство работает над подготовкой межправительственных соглашений о взаимном признании образования с Угандой, Египтом и Марокко.

В целом, по его словам, соглашения о сотрудничестве подписываются еще с восемью странами - Маврикием, Алжиром, Камеруном, Конго, Мали, Ганой, Гвинеей и Экваториальной Гвинеей.