В России журналиста Сафронова приговорили к 22 годам по обвинению в государственной измене
В понедельник, 5 сентября, Московский суд приговорил репортера Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, что стало первым в России приговором журналисту за государственную измену с 2001 года
Об этом пишет The Moscow Times.
Иван Сафронов, журналист по военной тематике в ведущих российских газетах "КоммерсантЪ" и "Ведомости", который продолжал работать в государственном космическом агентстве "Роскосмос", был осужден за сбор секретной информации о российских военных и передачу ее шпионам в пользу Чешской Республики.
Репортер отрицает обвинения и говорит, что его преследование "прямо связано с его журналистской деятельностью". Сторонники считают это дело местью за сообщение о российских оружейных соглашениях. В частности, в 2019 году журналист написал о продаже Москвой истребителей Каиру, спровоцировавшей дипломатический скандал.
Во время зачитывания приговора сторонники Сафронова скандировали «свободу» и аплодировали журналисту. Команда его адвокатов заявила, что обжалует приговор, который всего на два года меньше, чем требовала прокуратура.
В преддверии судебного заседания в понедельник ряд российских СМИ, в том числе Meduza, ТВ Дождь, Новая газета Европа и Российская служба The Moscow Times, обнародовали заявление, в котором выступают за освобождение Сафронова. "Причиной преследования Ивана Сафронова является не доказанная "государственная измена", а его журналистская деятельность", — говорится в совместном заявлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.22
- Актуальное
- Важное