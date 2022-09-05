Об этом пишет The Moscow Times.

Иван Сафронов, журналист по военной тематике в ведущих российских газетах "КоммерсантЪ" и "Ведомости", который продолжал работать в государственном космическом агентстве "Роскосмос", был осужден за сбор секретной информации о российских военных и передачу ее шпионам в пользу Чешской Республики.

Репортер отрицает обвинения и говорит, что его преследование "прямо связано с его журналистской деятельностью". Сторонники считают это дело местью за сообщение о российских оружейных соглашениях. В частности, в 2019 году журналист написал о продаже Москвой истребителей Каиру, спровоцировавшей дипломатический скандал.

Во время зачитывания приговора сторонники Сафронова скандировали «свободу» и аплодировали журналисту. Команда его адвокатов заявила, что обжалует приговор, который всего на два года меньше, чем требовала прокуратура.

В преддверии судебного заседания в понедельник ряд российских СМИ, в том числе Meduza, ТВ Дождь, Новая газета Европа и Российская служба The Moscow Times, обнародовали заявление, в котором выступают за освобождение Сафронова. "Причиной преследования Ивана Сафронова является не доказанная "государственная измена", а его журналистская деятельность", — говорится в совместном заявлении.