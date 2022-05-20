В России заявляют, что воюют не против Украины, а с "объединенным Западом"

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

"Мы понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад на территории Украины и руками украинцев", - сказал Кириенко.

Напомним, что приступив к так называемой "спецоперации" в Украине, Путин назвал ее главной целью "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

18 мая президент Зеленский заявил , что мы должны понимать, что Россия всегда будет рядом. И, может быть, всегда будет угрозой. В тот же день самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко рассказал , что его страна "купила" у России Искандеры и С-400.

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