В России заявили об участии Папы Римского в обмене пленными
Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что обмен пленными происходит с учетом списков пленных военнослужащих ВСУ, переданных Папой Римским Франциском
Об этом сообщает итальянское информагентство Askanews .
"В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, выполняющего очень важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", - сказал Авдеев.
Ранее сам Папа Римский заявлял о своем участии в обмене пленными.
- Папа Римский Франциск заявил , что его поражает жестокость российских военных.
- Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров.
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