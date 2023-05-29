Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ. В Шебекино было атаковано два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов на одном из предприятий вспыхнул производственный корпус с лакокрасочными жидкостями", - написал он.

Сообщается, что пострадали сотрудники предприятия. Мужчин доставили с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации, у трех – состояние средней степени тяжести.

На втором предприятии видимых повреждений нет. Сотрудников эвакуировали.

Также в результате обстрела села Новая Таволжанка повреждены линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание отеля и в мойку, которая загорелась.