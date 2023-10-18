В России заявили об атаке дронов над Черным морем и на Белгородскую и Курскую области

Об этом сообщает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА", - заявил он.

Сообщается, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений вроде бы нет.

Кроме того, Минобороны пишет, что Россия также сбила дроны над территорией Курской областей и акваторией Черного моря. В общей сложности заявляется о 28 ликвидированных БпЛА.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", - говорится в материале врага.