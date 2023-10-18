В России заявили об атаке дронов над Черным морем и на Белгородскую и Курскую области
Утром 18 октября власти России сообщили об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. Дроны якобы сбила противовоздушная оборона врага
Об этом сообщает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА", - заявил он.
Сообщается, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений вроде бы нет.
Кроме того, Минобороны пишет, что Россия также сбила дроны над территорией Курской областей и акваторией Черного моря. В общей сложности заявляется о 28 ликвидированных БпЛА.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", - говорится в материале врага.
- Министерство обороны России заявило , что в ночь на 15 октября Курскую и Белгородскую области РФ атаковали 27 беспилотников. Все цели вроде бы сбила российская ПВО.
- Впоследствии СБУ сообщила , что ее дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области России, производившую электроэнергию для военных объектов.
- Вечером 16 октября в Белгородской области прозвучала серия взрывов. Власти региона заявляют об атаке беспилотников.
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