В России заявили об атаке дронов на нефтепровод в Псковской области
Утром 27 мая два дрона-камикадзе атаковали станцию перекачки нефти компании в Псковской области
Об этом сообщили в telegram-канале российских СМИ.
Взрыв произошел ранним утром в Невельском районе Псковской области близ села Литвиново, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Отмечается, что по его данным, была совершена атака двух беспилотников. В результате повреждено административное здание нефтепровода, никто не пострадал.
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По информации, около пяти утра беспилотники упали на территории нефтеперекачивающей станции "Транснефти" и взорвались. В результате были повреждены фасады и остекление трех административных зданий.
- Поздним вечером 22 мая в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщают об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
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