В России заявили об атаке дронов на нефтепровод в Псковской области

Об этом сообщили в telegram-канале российских СМИ.

Взрыв произошел ранним утром в Невельском районе Псковской области близ села Литвиново, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Отмечается, что по его данным, была совершена атака двух беспилотников. В результате повреждено административное здание нефтепровода, никто не пострадал.

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По информации, около пяти утра беспилотники упали на территории нефтеперекачивающей станции "Транснефти" и взорвались. В результате были повреждены фасады и остекление трех административных зданий.