В России заявили о задержании террориста Гиркина
В пятницу, 21 июля, российские СМИ заявили, что стражи порядка РФ задержали бывшего полевого командира боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Его жена Мирослава Регинская якобы подтвердила информацию о его задержании
Об этом сообщает российское издание РБК.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск.
В российском СМИ сообщили, что по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ПИК Вагнера.
Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской.
"Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, по словам консьержа, они вывели моего мужа под руки и отвезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу предъявлено обвинение". сообщении.
По словам Регинской, о местонахождении мужчины ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома.
Что известно о Гиркине
Игорь Гиркин (Стрелков) – российский военный, блоггер, идеолог Белого движения, писатель, отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, военный преступник, террорист. Он был участником российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения в 2022 году на стороне России. Также Гиркин участвовал в войнах в Приднестровье, Боснии, Чечне.
С 2014 года являлся руководителем террористической группировки "Новороссия" и главой "Комитета 25 января". Бывший главарь террористической пророссийской военной группировки "Народное ополчение Донбасса".
После начала российского вторжения в Крым Гиркин возглавлял диверсионный отряд, организовывал сбор крымских депутатов для назначения незаконного референдума, командовал штурмом фотограммметрического центра в Симферополе. В апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянска, начав таким образом боевые действия на Донбассе.
Впоследствии террорист стал первым "министром обороны" так называемой ДНР и главнокомандующим "Армии Новороссии". В августе 2014 года, одновременно с началом вторжения российских регулярных войск на Донбасс, уехал обратно в Россию.
СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.
В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.
В октябре 2022 года ГУР Минобороны Украины сообщила, что Гиркин находится на оккупированной территории, и объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен.
17 ноября в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению. В России заявили, что не будут выдаваться Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.
6 декабря бывший полевой командир боевиков "ДНР" вернулся в Москву.
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